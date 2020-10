L’ipotesi ritiro per far cambiare passo alla Fiorentina

La Fiorentina ricomincerà a lavorare oggi al centro sportivo “Astori”. Sarà questa l’occasione per analizzare con attenzione la sfida del “Manuzzi” e i tanti errori commessi contro lo Spezia. D’ora in avanti non si potrà più sbagliare.

Su La Nazione viene riportata la notizia che c’è la possibilità di pianificare un ritiro per fare gruppo, per ritrovare il giusto punto di equilibrio, lo stesso che fino a pochi mesi fa ha fatto viaggiare la Fiorentina con una media di 1,5 punti a partita in campionato.

Il presidente Rocco Commisso è ancora in Italia e dal canto suo seguirà tutto da vicino, pronto eventualmente ad intervenire al momento giusto.