In una diretta Instagram con la Reggina, ha parlato così l’ex tecnico della Nazionale Marcello Lippi della nuova proprietà viola: “Commisso, venendo in Italia, ha pensato subito alle cose importanti: centro sportivo, stadio, ed ha investito parecchi soldi per assicurarsi giocatori importanti. Non vedo perché le amministrazioni non debbano aiutare queste persone che hanno le idee così chiare. In Cina ad esempio ci sono grandi stadi, grandi strutture, mancano solo i calciatori”.