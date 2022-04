Lippi: “È per merito di allenatori come Italiano che la Serie A fa vedere ancora belle cose. Con il calcio ho detto basta”

L’ex allenatore Marcello Lippi ha parlato a Tuttomercatoweb di calcio internazionale e di Serie A, accennando anche all’allenatore della Fiorentina Italiano: “La mia carriera si è conclusa da due anni, non è una novità. Non tornerò, sento di aver chiuso con il calcio. Nazionale? Nessuno si aspettava di uscire contro la Macedonia, provo grande delusione ed amarezza. Serie A? Il calcio italiano mi fa vedere ancora tante belle cose; il merito è di allenatori come Italiano della Fiorentina, ma anche Juric, Tudor, Andreazzoli, Cioffi, Zanetti… Si può giocare un bel calcio e fare risultati anche contro big come Milan e Napoli, le squadre di questi allenatori ne sono la prova”.

Sulla sua ex Juventus: “Se avesse vinto contro l’Inter, avrebbe potuto credere allo Scudetto fino in fondo. Allegri è un allenatore di assoluto livello, lo reputo tra i più bravi, ma non vince sempre…”.