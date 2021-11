Lippi: “La Fiorentina sta cercando di convincere Vlahovic a rinnovare. Ribery a Salerno…”

A margine della presentazione del nuovo centro sportivo ideato e costruito a Viareggio con suo papà Marcello, il ‘Marco Polo Sports Center, l’intermediario di mercato Davide Lippi, dopo aver commentato i rumors a proposito dell’interesse della Fiorentina per Borja Mayoral, ha toccato anche altri temi vicini ai viola. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com:

“Che sviluppi ci saranno a tuo avviso? E’ una situazione difficile. Io parlo dei miei assistiti, parlare degli assistiti degli altri diventa complesso. Forse la Fiorentina sta provando ancora a fargli firmare il rinnovo, ma mi sembra chiaro che ormai l’atleta non rinnoverà questo contratto. Ci sono mille opportunità e mille scenari che si possono sviluppare, anche a gennaio, ed è chiaro che la Fiorentina vorrà tutelarsi con un altro attaccante. Visti i tanti calciatori a scadenza il calciomercato è cambiato? Questa è una apparenza. In realtà per pochi giocatori essere a scadenza e arrivare a fine contratto è una grossa opportunità, mentre per altri non è così. Non è sempre lo stesso discorso per tutti. Non credo sia una nuova moda, spesso e volentieri andare a scadenza è un problema perché tanti club aspettano la fine a causa dei problemi economici. Come si trova Ribery a Salerno? Mi ha appena chiamato: sta bene. Gli piacerebbe fare qualche punto in più, credo che la Salernitana meriti rispetto alla classifica che ha oggi qualche punto in più, anche loro hanno parecchi infortuni e a breve recupereranno 3-4 giocatori chiave. Secondo me si giocherà la salvezza fino all’ultimo con quelle 3-4 squadre che ad oggi sono vicine alla Salernitana. Per me ha un potenziale offensivo importante, Bonazzoli, Ribery, Simy, Djuric e Gondo è un attacco di buon livello: devono trovare i giusti equilibri dopo il cambio di allenatore, ma andare a giocare a Salerno ora che hanno riaperto gli stadi non sarà facile per nessuno. Peccato per la sconfitta di La Spezia, Franck sta provando a dare la giusta mentalità a questo gruppo di giovani. E’ contento”.