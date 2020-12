Lippi: “La Juve non farà più figuracce come quella contro la Fiorentina, ne sono certo”

Tra gli juventini più autentici che si ricordi c’è sicuramente Marcello Lippi, allenatore in due fasi dei bianconeri e rimasto legato al marchio Juve, tanto da avanzare questa convinzione a La Nazione, dopo la debacle pre natalizia contro la Fiorentina: “La Juve non farà più figuracce come con la Fiorentina, ne sono certo. I bianconeri non sono quelli visti contro i Viola, poco ma sicuro”.

0 0 vote Article Rating