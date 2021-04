Lippi lascia aperte tutte le porte per il futuro ma non si avvicina né alla Fiorentina, né… alla Juve

Un semplice “No comment” quello di Marcello Lippi a Tuttosport, a chi gli chiede se prenderà in considerazione la possibilità di fare il dirigente della Juventus, dopo averla allenata per tanti anni. L’ex ct della Nazionale aveva già annunciato di considerare solo ruoli da direttore tecnico e non più da allenatore ma nelle ultime settimane l’accostamento alla Fiorentina era stato piuttosto veemente. La sensazione è che qualche chiamata per Lippi arriverà, non necessariamente però da Firenze.