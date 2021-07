Lirola accontentato: Pagamento biennale per la Fiorentina e pronto il sostituto per i viola. Il tutto con il placet di Italiano

La Fiorentina è ormai sul punto di cedere Pol Lirola. Il giocatore continua a chiedere di essere ceduto al Marsiglia, dove ha disputato un ottimo finale di stagione e verrà accontentato.

Il terzino spagnolo tornerà in Francia per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, mentre il pagamento dovrebbe essere biennale.

Al suo posto dovrebbe arrivare in prestito dal Chelsea, Davide Zappacosta, ultima esperienza, sempre in prestito con il Genoa. Un’operazione, questa, che si legge su La Gazzetta dello Sport, ha avuto il via libera dal nuovo tecnico viola Italiano.