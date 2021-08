Lirola addio, (forse) è la volta buona

Le ultime ore sono state frenetiche per quanto riguarda Pol Lirola. Nell’ordine, il giocatore si è impuntato per trasferirsi a tutti i costi a Marsiglia e non è stato convocato per la partita della Fiorentina contro il Cosenza. Pur di tornare in Francia avrebbe detto anche no alle avances dell’Atalanta.

Adesso, dopo settimane di trattative, probabilmente la situazione si è sbloccata in modo definitivo. Fiorentina e Olympique Marsiglia hanno raggiunto un accordo sulla cifra che i francesi che dovranno versare ai gigliati per il cartellino del giocatore. La discussione è passata ai dettagli, in particolare sulle modalità di pagamento. L’OM punta a rimandare la gran parte dell’esborso alla prossima stagione, anche perché ha condotto una campagna acquisti dispendiosa. La Fiorentina invece vorrebbe monetizzare in fretta.

Particolari. Del resto la volontà del giocatore è sempre stata molto chiara fin dal principio e quando un calciatore si impunta, in questo calcio moderno, di solito finisce per essere accontentato.