Lirola: “Adesso con Iachini sto sfruttando di più le mie qualità. Qua a Firenze ho trovato compagni fantastici ma al Fantacalcio…”

Il difensore della Fiorentina Pol Lirola, ospite di Radio Bruno, ha parlato così del suo momento: “Adesso con Iachini sto sfruttando di più le mie qualità. I primi mesi in Italia sono stati difficili, perché non ero mai andato via da casa. Ho un carattere aperto, quest’anno ho trovato dei compagni fantastici. Mi piace anche il contatto con i tifosi; qua si vive per la Fiorentina e questo l’ho capito fin da subito. Fantacalcio? Si ci gioco, ma non mi sono preso e non ho nessun calciatore della Fiorentina perché sono arrivato ultimo al Fantacalcio. Modelli? Mi è sempre piaciuto Philip Lahm, anche perché mia madre è tedesca”.