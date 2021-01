Lirola al Marsiglia ci siamo, la Fiorentina pensa a Malcuit o Conti. Intanto Duncan..

Lirola è ormai ad un passo dalla cessione di al Marsiglia. Come raccontato ieri, si parla di un’operazione che si farà sulla base di un prestito oneroso fino a giugno con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro. La Fiorentina sta già lavorando alle possibili alternative per sostituire il terzino spagnolo nello scacchiere di Prandelli. Tra queste ci sono Malcuit del Napoli e Conti del Milan ma non è da escludere anche un nome a sorpresa.

Infine in uscita resta anche Duncan, che potrebbe finire proprio al Cagliari. Per lui ci sono però molte altre offerte, con Torino, Genoa, Verona e Parma pronte a chiudere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.