Lirola: “Al Marsiglia sono in prestito, per il momento penso a giocare bene. Qui sono molto contento, vedremo se la società mi terrà”

A margine dell’incontro tra Marsiglia e Nantes che si giocherà sabato, Pol Lirola era presente in conferenza stampa e davanti ai giornalisti, l’ex terzino della Fiorentina ha sollevato in modo particolare la questione del suo futuro. Lirola ha dichiarato: ” È vero che qui sono in prestito, ma per il momento penso solo a giocare bene e vedremo a giugno se la società mi terrà, ma qui sono molto contento “.

Nelle ultime ore del mercato estivo, il Marsiglia ha visto Bouna Sarr partire per il Bayern Monaco . Avendo poco tempo per reagire, i francesi non erano riusciti a compensare questa perdita e ad attrarre un nuovo terzino destro. A gennaio l’accordo per il prestito dell’ex Sassuolo per risolvere il problema. Per Lirola prestito con opzione di acquisto con cifra fissata a 12 milioni di euro. La Fiorentina nel frattempo lo ha rimpiazzato con Malcuit, non ancora al top della forma. Prestito secco quello riguardante l’ex Napoli. Vedremo a fine stagione se i due terzini convinceranno le rispettive squadre a continuare il loro rapporto insieme o se ognuno farà ritorno al proprio nido.