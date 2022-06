Lirola chiama Muriel. Dopo il rimpianto dell’estate 2019, i due ex Fiorentina sono pronti a rincontrarsi in Francia

Giugno 2019, Luis Muriel è di fatto un nuovo calciatore dell’Atalanta. I bergamaschi trovarono l’accordo con il Siviglia sulla base di 15 milioni di euro, all’incirca la stessa cifra prefissata per il riscatto del colombiano tra gli spagnoli e la Fiorentina. Riscatto che la società viola decise di non esercitare, complice probabilmente anche il cambio societario che in quei giorni portò Commisso alla guida del club gigliato.

Rimpianti? Tanti, ma adesso per Muriel sembra esser finita anche l’avventura in nerazzurro. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il colombiano sarebbe finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia, club francese che ha conquistato il secondo posto in Ligue 1 alle spalle del PSG. In Francia Muriel ritroverebbe anche un suo vecchio compagno di squadra proprio ai tempi di Firenze, ovvero Pol Lirola, terzino destro che la scorsa estate è stato riscattato proprio dall’OM.