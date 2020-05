Lirola: “Con la Fiorentina abbiamo un grande futuro, possiamo vincere. Castrovilli mi disse che non sapeva se sarebbe rimasto perchè…”

Durante la diretta social sul profilo della Fiorentina, Pol Lirola ha parlato della squadra viola: “Abbiamo un grande futuro davanti, possiamo vincere qualcosa. Dobbiamo ambire a quello”.

E su Ribery: “Ora sembra normale, ma quando è arrivato era una leggenda per me. Ci giocavo a fifa, lo guardavo alla tv. Ora è nel mio stesso spogliatoio”

E sul ruolo: “La fascia l’ho fatta tutta, ma mi sono trovato meglio come terzino. Ora stavo giocando come quinto di centrocampo e mi trovavo bene. Il calcio ora è più fisico di prima”

Su chi lo ha messo in difficoltà: “Perisic e Cristiano Ronaldo mentre Federico Chiesa e Sottil in allenamento”

E su Castrovilli: “Gaetano si è dimostrato fortissimo, l’avevo già capito da inizio stagione. Mi aveva detto che non sapeva se sarebbe rimasto visto che era in prestito. Abbiamo visto che ci può giocare benissimo in Serie A. Anche i nuovi come Alfred e Erick sono forti”.

E sullo spogliatoio: “Il gruppo è unito e sano. siamo tutti amici e compagni. I tifosi mi hanno fatto sentire l’affetto e mi hanno fatto credere in me.

Il sogno da realizzare: “Sicuramente la Nazionale”