Lirola conteso tra Fiorentina e Marsiglia, ma spunta l’Atalanta come terza opzione

Il futuro di Lirola è ancora tutto in divenire. Lo spagnolo è conteso tra Fiorentina, squadra che detiene il suo cartellino, e il Marsiglia, club in cui il terzino ha militato nella seconda parte della scorsa stagione. Tra le due parti in causa però si sarebbe inserito il classico ‘terzo incomodo’.

Si tratta dell’Atalanta, alle prese con il probabile intervento chirurgico al quinto metatarso a cui dovrà sottoporsi Hans Hateboer. Come sostituto dell’olandese gli orobici hanno messo gli occhi addosso a Davide Zappacosta (giocatore attenzionato anche dal club viola) e non solo. Secondo Tuttosport, la Dea sta monitorando anche il profilo di Pol Lirola, provando di fatto a vincere la concorrenza dell’Olympique Marsiglia.