Lirola destinato a partire e la Fiorentina ha già in mente il sostituto. Ma c’è la concorrenza dell’Inter

C’è un nuovo nome da segnalare in ottica Fiorentina. Si tratta di Davide Zappacosta, esterno destro di proprietà del Chelsea che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Genoa. Secondo Gianluca Di Marzio la società viola sarebbe interessata ad acquisirne il cartellino, sperando che nessuna big si inserisca nella trattativa.

Il pericolo si chiama soprattutto Inter, che potrebbe chiedere Zappacosta come contropartita nell’affare Hakimi–Chelsea. La Fiorentina però ha intenzione di fare sul serio per il giocatore, soprattutto perché in quel ruolo Lirola sembra destinato a partire.