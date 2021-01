Lirola e il treno Fiorentina che non aspetta in eterno: serve un segnale forte

“Lirola ha un potenziale importante ma deve convincersene e togliersi di dosso la timidezza”. Di fatto Cesare Prandelli ha rappresentato la situazione che riguarda Pol Lirola, comprato per fare il terzino destro un anno e mezzo fa e visto fin troppe poche volte al cospetto della cifra (12 milioni di euro) spesa per lui. Di mezzo c’è stata una gran confusione tattica, con tre allenatori diversi e due rose allestite senza un vero e chiaro progetto tecnico. Dal canto suo però, l’ex Sassuolo ha fatto poco per imporsi, finendo dietro anche a Venuti nelle gerarchie e diventato praticamente solo un’alternativa. Eppure Lirola nel giugno 2019 era nella rosa della Spagna Under 21 che vinse l’Europeo a Firenze si è visto poco di lui e delle sue potenzialità tecnico-atletiche. La soluzione il calciatore ce l’ha dentro di sé, sperando che sia quella giusta.

