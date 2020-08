Lirola e le sue attenuanti: ma lo spagnolo le prova tutte per farsi “bocciare”

Un gol molto importante in Coppa Italia e 2 assist in campionato, in un complessivo di 39 presenze (35+4): di fatto Pol Lirola è stato uno dei più utilizzati, prima da Montella e poi da Iachini. Lo spagnolo era stato uno degli investimenti principali della scorsa estate, quando era stato acquistato per fare il terzino destro. Di fatto però, l’ex Sassuolo in quella posizione ci ha giocato appena 3 partite: il turno di Coppa con il Monza e le prime due di campionato. Poi la Fiorentina ha abbandonato il 4-3-3 e Lirola è stato prima dirottato ad esterno a cinque ed ora a quattro, spesso per altro a sinistra. Variazioni che non l’hanno aiutato, nel complesso però di una stagione al di sotto delle aspettative: ieri con la Spal un’altra prova deludente, con l’aggravante del gol propiziato… per gli avversari. La Fiorentina che ripartirà l’anno prossimo farà capo ancora a Iachini e dunque, verosimilmente, Lirola il terzino destro non lo farà mai. Per lui non è ancora arrivato il momento della bocciatura ma di sicuro da lui la società viola si aspetta molto di più.

