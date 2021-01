Lirola e Marsiglia nel panico: tifosi in rivolta, salta la partita con il Rennes

Clima tutt’altro che tranquillo quello trovato dall’ex laterale della Fiorentina Pol Lirola in quel di Marsiglia. Arrivato in Francia per rilanciare la sua carriera, in 4 partite l’Olympique ha conquistato altrettante sconfitte e quest’oggi i suoi tifosi, nonostante le restrizioni per il covid, hanno voluto manifestare tutto il dissenso verso il club.

Questo pomeriggio l’apice delle proteste: presso il centro sportivo dell’OM alcuni tifosi si sono presentati prima della partenza dei giocatori verso il Velodrome, dove questa sera avrebbero dovuto affrontare il Rennes. Secondo le prime indiscrezioni di RTL e La Provence, sarebbe stata proprio rubata la borsa all’allenatore Villas Boas (che in questi giorni ha anche annunciato l’addio al club a fine stagione) e il gruppo è poi venuto a contatto con gli stessi giocatori. Sarebbero stati aggrediti infatti Valentin Rongier, Álvaro González e il capitano Steve Mandanda che avevano tentanto in un primo momento di placare gli animi. Visto i fatti, la Lega Calcio francese ha deciso di rinviare a data da destinarsi il match