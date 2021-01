Lirola è ormai un ricordo, ma chi prenderà il suo posto? Conti è sfumato, ed ecco il ritorno di fiamma..

Pol Lirola è ormai un giocatore del Marsiglia a tutti gli effetti. Prestito con diritto di riscatto a favore del club francese, per un giocatore che a Firenze a stentato e non poco a dimostrare sul campo il suo reale valore. Pradè lo aveva voluto fortemente, ma l’importante investimento riversato sul terzino spagnolo si è trasformato di fatto in un buco nell’acqua. La dirigenza gigliata dunque ha fatto un passo indietro, convinta probabilmente dalla volontà di mister Prandelli di non puntare più sull’ex Sassuolo.

La Fiorentina ad oggi ha due alternative per colmare il vuoto lasciato da Lirola: Caceres e Venuti. Il primo ha giocato in quel ruolo più volte, interpretandolo in modo egregio soprattutto nella sfida contro la Juventus dello Stadium. Tuttavia le prestazioni dell’uruguaiano non sono sempre state sulla stessa lunghezza d’onda della partita dell’impresa di Vlahovic e compagni. Difficile infatti pretendere che un giocatore di trentatré anni possa interpretare al meglio entrambi le fasi di gioco, per di più se il calciatore in questione è adattato ad un ruolo che certamente può ricoprire, ma che di fatto non è quello dove può dare il suo maggiore contributo alla squadra.

Poi c’è Venuti. Dalla sua il laterale toscano vanta la giovane età e una duttilità tattica che permette a mister Prandelli di utilizzarlo come vero e proprio jolly difensivo, visto che il classe 95’ può agire anche sull’out di sinistra. Tuttavia il valore assoluto dell’ex Lecce è modesto: grande cuore, impegno e temperamento, ma per agire da quinto di centrocampo serve senz’altro qualcosa in più alla squadra di Rocco Commisso.

Per questo motivo le suddette valutazioni erano state fatte anche dalla dirigenza della Fiorentina, tant’è che Conti sembrava esser ad un passo dal vestirsi di viola. Negli ultimi giorni però le cose sono cambiate, il Parma ha sorpassato i gigliati nel corteggiamento al giocatore, ma soprattutto ha convinto il Milan garantendo ai rossoneri il prestito del terzino con la formula dell’obbligo di riscatto. Sfumato il laterale ex Atalanta ecco che i nomi più insistenti rimangono due. Il primo è quello di Odriozola, terzino del Real Madrid che deve prima risolvere gli attriti con il suo club: la volontà di Zidane è di mandarlo a giocare in prestito per poi riprenderlo, mentre il giocatore preferirebbe andarsene a titolo definitivo. Possibili nuovi scenari, ma ad oggi l’indiziato su cui la Fiorentina potrebbe affondare è Kevin Malcuit. Con Gattuso il francese non trova spazio, ed ecco che potrebbe accendersi un ritorno di fiamma proprio con il club di Commisso