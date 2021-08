Lirola e uno stallo che potrebbe giocare contro la Fiorentina

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il desiderio di Pol Lirola è sempre stato quello di tornare all’Olympique Marsiglia. Il terzino spagnolo ha giocato nel club transalpino nella seconda parte dell’ultima stagione, ma alla fine non è stato riscattato ed è dunque tornato a Firenze. I francesi, però, non lo hanno mai realmente mollato e hanno continuato a trattare con la Fiorentina. Per adesso senza esito positivo, dato che Lirola è ancora in riva all’Arno e domani dovrebbe partire nell’undici titolare contro il Cosenza.

Questo prolungamento della trattativa non gioca al caso della Fiorentina, visto che i giocatori messi nel mirino per sostituirlo sono cercati da altre squadre e potrebbero accasarsi altrove. Lasciando la Viola, in caso di cessione di Lirola, col cerino in mano.