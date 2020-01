Lirola: “Ecco cosa ci ha detto Iachini sulla Coppa Italia. Devo migliorare nel palleggio e sui cross; i miei compagni a centrocampo…”

Ha parlato anche del rapporto con i suoi compagni il difensore della Fiorentina Pol Lirola a Radio Bruno: “Castrovilli in allenamento fa le stesse cose che fa in partita. In cosa devo migliorare? Non si smette mai di migliorare, devo fare meglio in tanti aspetti. Nel palleggio e nel cross ad esempio. Vincere qualcosa a Firenze? Appena è arrivato Iachini ci ha detto che non dovevamo prendere la Coppa Italia sotto gamba. Perché possiamo arrivare fino in fondo. Pulgar? E’ uno dei calciatori con cui mi intendo di più. Il gol con l’Atalanta l’ho fatto grazie allo stop iniziale. Genoa? Non dobbiamo sottovalutare il nostro avversario. Benassi? Ci capiamo bene già in allenamento e poi si vede in partita. Lui capisce che se vado in avanti deve rimanere al mio posto”.