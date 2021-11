Lirola: “Ero infastidito dal fatto che la trattativa tra Fiorentina e Marsiglia non procedeva. Ho rifiutato l’Atalanta e la Champions”

In un’intervista a La Provence è tornato a parlare l’ex terzino della Fiorentina Pol Lirola. Queste le sue parole sul suo trasferimento dalla squadra viola al Marsiglia: “La verità è che non sapevo se potevo tornare (a Marsiglia ndr), perché i giorni passavano e il trasferimento non avveniva. Ammetto di aver avuto momenti in cui mi stavo infastidendo. L’allenatore contava su di me, Pablo (Longoria) continuava a negoziare con la Fiorentina.

E ancora: “L’interesse dell’Atalanta mi è arrivato, e anche se mi sarebbe piaciuto giocare in Champions, ho subito detto al mio agente che volevo solo giocare per il Marsiglia. Se le trattative con il Marsiglia fossero andate male, avremmo ascoltato altre offerte”.