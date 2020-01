Lirola: “Giocando così le vittorie arriveranno e si vedrà una bella Fiorentina. Quando non vinci mai poi nel finale…”

In zona mista arrivano le parole di Pol Lirola, deluso dal gol subito all’ultimo minuto a Bologna: “E’ un peccato perder questi due punti ma è inutile cercare scuse, abbiamo sbagliato noi. Sono sicuro che se giochiamo così le vittorie arriveranno. Non abbiamo avuto tanti giorni per prepararci con il mister e per guardare alcuni aspetti ma oggi si è visto che abbiamo lottato insieme. Alla lunga sarà una bella Fiorentina. Il 2020 il mio anno? Mi sono trovato più a mio agio, ho già lavorato con il mister, penso di aver iniziato bene l’anno. Il mister mi dice sempre che devo mettere più grinta in campo e stiamo lavorando anche su questo. Partecipazione offensiva? Sono entrato in tante azioni ma dovevamo concretizzare di più. Lavoro fisico? Stiamo dando tanto sul campo e si vede, perché fisicamente mi trovavo meglio e con le settimane possiamo solo migliorare. Quanto ci pesa l’assenza della vittoria? Non so se abbiamo paura, ma è normale che quando non arrivano le vittorie poi nel finale diventa più difficile, vediamo di rimediare contro la Spal. I tifosi? Posso solo ringraziarli perché ci accompagnano ovunque e chiediamo scusa per i due punti persi alla fine”.