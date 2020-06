Lirola: “Gol di Ribery devastante. Nel secondo tempo dobbiamo fare il secondo gol”

Il giocatore della Fiorentina Pol Lirola ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervallo: “Sapevamo che era una partita non facile, soprattutto senza pubblico e col caldo. Non è facile entrare in partita ma noi l’abbiamo fatto bene contro una grande squadra come la Lazio. Nel secondo tempo dobbiamo fare lo stesso per raddoppiare. Gol di Ribery? Io ero dentro l’area, l’ho visto da vicino: è stato un gol devastante”.

0 0 vote Article Rating