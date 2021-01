Lirola ha detto sì al Marsiglia, ora manca solo l’accordo tra i due club

Arrivano conferme anche dalla Francia per quanto riguarda il trasferimento di Pol Lirola al Marsiglia. Secondo quanto riportato dal giornalista di RMCsport Mohamed Bouhafsi su Twitter, il giocatore della Fiorentina avrebbe già raggiunto l’accordo economico con il club francese. Ora manca solo l’accordo tra i due club per il trasferimento del calciatore che avverrà in prestito con diritto di riscatto. L’avventura dello spagnolo a Firenze sta per volgere al termine.

0 0 vote Article Rating