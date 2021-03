Lirola: “L’Olympique Marsiglia è il club perfetto per me, spero di rimanere. Dovremo trattare con la Fiorentina”

Ci ha messo poco tempo Pol Lirola ad integrarsi nell’Olympique Marsiglia: salutata la Fiorentina nel mercato di gennaio, l’esterno spagnolo ha subito conquistato spazi importanti nel club francese. Nelle ultime due partite, infatti, ha giocato da titolare come esterno destro nel 3-5-2 di Sampaoli.

Lirola ha parlato del suo futuro a La Provence: “Il mio desiderio? Restare qui. È il club perfetto per me, mi piacerebbe rimanere ma non dipende solo dalla mia volontà. Da parte mia giocherò tutte le partite al 100%. Mi trovo molto bene qui”.

Poi spiega: “Da quando sono arrivato ho potuto vedere quanto è grande questo club, lo vedo al centro di allenamento, allo stadio, solo per questo vale la pena essere qui”.

E aggiunge: “Per me c’è un classico diritto di riscatto. Se a fine stagione l’OM vuole tenermi, dovremo trattare con la Fiorentina”.