Lirola, l’Olympique Marsiglia non è disposto a sottostare alle richieste della Fiorentina e cerca un’altra alternativa

Emergono alcuni dettagli per quanto riguarda il futuro del terzino viola Pol Lirola. L’Olympique Marsiglia sembra infatti meno intenzionato che mai a sborsare la cifra richiesta per lui dalla Fiorentina e che si aggira sui 12 milioni di euro.

Le voci di mercato riferiscono infatti di alcuni contatti tra il club francese e il Valencia per Daniel Wass, esterno di fascia destra in scadenza nel 2022 che gli spagnoli vorrebbero cedere per non perderlo l’anno dopo a parametro zero.

Secondo La Nazione questa può essere in ogni caso una forma di pretattica da parte della società transalpina. In ogni caso Lirola potrebbe anche rimanere a Firenze, dato che Italiano ha dimostrato di essere intenzionato a puntarci.