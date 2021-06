Lirola-Marsiglia, c’è l’accordo. Manca l’intesa con la Fiorentina

In attesa della definizione dell’arrivo di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, la dirigenza viola sta continuando a muoversi sul calciomercato. Uno dei nomi più caldi del momento è quello di Pol Lirola, tornato in riva all‘Arno dopo il mancato riscatto da parte dell’Olympique Marsiglia. I transalpini, però, non mollano la presa e stanno facendo di tutto per riportarlo in Francia. Con il placet dello stesso giocatore, che ha messo il ritorno in Ligue 1 in cima alla lista delle sue preferenze. A tal punto che Lirola e il Marsiglia avrebbero già trovato l’accordo per il nuovo contratto. Resta da trovare l’intesa con la Fiorentina, che per l’ex Sassuolo chiede almeno dodici milioni di euro.