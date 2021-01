Lirola-Marsiglia: la data delle visite mediche

Quella di oggi dovrebbe sarà quasi sicuramente l’ultima presenza di Pol Lirola nella lista dei convocati della Fiorentina. Il laterale spagnolo non piace a Cesare Prandelli ed è ormai con le valigie, adesso aspetta solo l’ok dalla Francia: l’ex Sassuolo, come ripetiamo ormai da giorni, è a un passo dal Marsiglia. Oggi pomeriggio però sembra essere arrivate ulteriori conferme.

Secondo quanto riportato infatti da Sportitalia, la chiusura dell’operazione tra la Fiorentina e il club transalpino sembra ormai essere vicina tanto che i francesi avrebbero già programmato la data delle visite mediche. Il numero 21 viola è atteso in Francia per la giornata di lunedì mattina. Dopo un anno e mezzo in viola senza “squilli” il promettente Lirola è pronto a ripartire dalla Ligue 1.