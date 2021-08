Lirola-Marsiglia: La situazione al momento. Ma la Fiorentina sta lavorando per sostituirlo

E’ una fase di impasse quella che stiamo vivendo per Pol Lirola, però è comunque possibile fare un riepilogo della situazione. Per lui la Fiorentina vuole in cambio la cifra che era stata pattuita, in caso di riscatto, con l’Olympique Marsiglia a gennaio, ovvero circa 12 milioni di euro.

Ma l’OM spera di poter almeno pagare questa cifra in più rate o trovare una formula per non andare ad incidere troppo sulle finanze di questa stagione.

La Fiorentina nel contempo, va detto, sta già lavorando alacremente per cercare il suo sostituto. Idee ci sono, alcune delle quali sono uscite fuori chiaramente (Zappacosta su tutte), ma tutti i tasselli devono andare nei giusti posti per completare questa doppia operazione.