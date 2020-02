Lirola: “Nel calcio nessuna squadra è imbattibile. I nuovi acquisti ci daranno una grossa mano per continuare a risalire”

Ha trattato varie tematiche del mondo viola il terzino destro della Fiorentina Pol Lirola nell’intervista rilasciata a Tuttosport: “Nel calcio nessuna squadra è imbattibile, neppure la più forte. E lo dimostra la recente sconfitta dei bianconeri a Napoli. Certo, sarà durissima, io e miei compagni ci stiamo preparando per fare meglio possibile e fare felici i nostri tifosi, dovremo restare compatti per tutta la gara cercando di sfruttare anche il più piccolo episodio. Con Iachini stiamo lavorando molto sulla fase difensiva e infatti ultimamente subiamo poco. Auguriamoci che sia così anche domani. I nuovi acquisti ci daranno una grossa mano per continuare a risalire. Su tutti conosco Duncan, ho giocato con lui 3 anni, ottimo giocatore”.