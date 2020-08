Lirola non convince e la Fiorentina mette nel mirino una vecchia conoscenza

La mancata qualificazione alle coppe europee causata del nono posto nella Liga, a cui si è aggiunta la crisi economica causata dal Covid-19, sta mettendo in ginocchio il Valencia. E, proprio come successe qualche anno fa con il Villareal, la Fiorentina sta cominciando a prendere in considerazione alcuni dei gioielli della squadra spagnola.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da tuttomercatoweb, la volontà dei dirigenti della Fiorentina è quella di riportare a Firenze Cristiano Piccini, in cima alla lista dei desideri di Iachini per rinforzare la fascia destra. Tra i tanti fattori tenuti in considerazione c’è anche il fatto di esser nato a Firenze, città dove Piccini è cresciuto anche a livello calcistico: dopo qualche anno allo Sporting Arno ha poi svolto tutta la trafila delle giovanili con la maglia viola addosso. Probabilmente però la trattativa col Valencia non sarà facile: infatti nelle ultime ore Javi Garcia , tecnico del club spagnolo, ha confessato di voler trattenere il il giocatore ancora un anno. La situazione economica non solida del Valencia è però quella che è e se il club volesse far cassa la Fiorentina è alla finestra ad aspettare il momento giusto per affondare l’offerta.