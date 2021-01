Lirola non va nemmeno in panchina: la Fiorentina da il via libera allo spagnolo per lasciare la città verso Marsiglia

A confermare l’addio ormai imminente di Pol Lirola alla Fiorentina ci pensa anche Cesare Prandelli. Il tecnico viola infatti non solo non l’ha inserito in formazione, ma non l’ha portato nemmeno in panchina.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, il giocatore ha ricevuto l’ok da parte della società viola per lasciare Firenze e raggiungere Marsiglia per le visite mediche. Ricordiamo che la squadra francese accoglierà Lirola in prestito con diretto di riscatto.