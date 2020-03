Lirola: “Ora sono più ignorante, Iachini ha messo tutto al posto giusto. Voglio crescere insieme a questa società ambiziosa”

Il terzino della Fiorentina, Pol Lirola, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Sono diventato un calciatore più ignorante come voleva Iachini, ho riflettuto sulle sue parole, con lui ho ritrovato fiducia e tutto è tornato al posto giusto. Il mister ci ha ridato brillantezza fisica con le tante ore di allenamento e abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva, lo vedo bene come tecnico futuro della Fiorentina perchè è un allenatore completo. Sogni? L’oro olimpico a Tokyo e vincere qualcosa con i viola, crescendo insieme a questa società ambiziosa. Commisso? Non è un semplice presidente, è uno di noi. Modelli? Lahm in passato e Arnold oggi. Ribery? Classe e simpatia vanno a braccetto con lui, regala consigli a tutti. Attaccanti? Mi fanno impazzire in partitella, Chiesa se ti prende un metro sei morto, Vlahovic abbina fisico e tecnica, Cutrone ha il gol nel sangue. Passioni? Amo Nadal e il tennis. Firenze? Adoro il Duomo e le vie intorno”.