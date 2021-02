“Lirola? Ottimo giocatore, ma non regge la pressione. Significa che ha limiti caratteriali”

Il direttore generale del Frosinone con un passato al Sassuolo, Guido Angelozzi, ha parlato di Pol Lirola, che ha lasciato la Fiorentina per andare al Marsiglia, a TMW Radio.

Queste le sue parole: “Pol è un ottimo giocatore, sono stupito che non abbia fatto bene a Firenze. Magari ha sentito la pressione, è un po’ timido e in certe situazioni può fare fatica. In Emilia giocava con meno pressione, in viola ce n’era sicuramente di più: ma se non si riesce a sopportarla significa che si hanno limiti caratteriali“.