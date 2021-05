Lirola parla chiaro: la Fiorentina è ad un bivio. Ma con Gattuso…

L’avventura di Pol Lirola con la maglia della Fiorentina non è stata entusiasmante. Un gran lampo nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, in cui lo spagnolo classe ’97 segnò un gol stupendo, di qualità e prepotenza. Il calciatore gagliardo, intraprendente e tecnico visto al Sassuolo, a Firenze non si è purtroppo mai presentato. Eppure le occasioni non sono mancate per il ragazzo catalano.

Nello scorso mercato invernale il Marsiglia ha scelto di puntare su di lui, ed il rendimento del calciatore è stato estremamente positivo. Lirola è diventato subito un titolare pressoché fisso con mister Sampaoli, ed ha messo a referto 21 presenze, condite da 2 reti e 4 assist. Il terzino destro cresciuto nei settori giovanili di Espanyol e Juventus è stato un fattore determinante per la risalita in classifica della squadra francese. Le potenzialità del calciatore non sono mai state in dubbio, ma l’ambientamento in viola è stato molto al di sotto delle aspettative. Il calciatore, parlando più volte pubblicamente, ha chiaramente fatto sapere che vorrebbe restare in Francia nella prossima stagione. Il Marsiglia sta lavorando ad uno sconto per il calciatore, che attualmente dovrebbe pagare 12 milioni di euro.

La splendida doppietta realizzata da Lirola ai danni del Lorient

Il futuro sulle rive dell’Arno di Lirola è attualmente molto in bilico; secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com però, il ragazzo piace a Gattuso, che con ogni probabilità sarà il nuovo allenatore della Fiorentina dalla stagione 2021-2022, e che vorrebbe provare a trattenerlo. L’ex Sassuolo merita un posto nella Fiorentina del futuro?