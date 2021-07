Lirola risponde alla convocazione della Fiorentina. Ma l’incognita mercato resta

Tra i 30 convocati per il raduno della Fiorentina c’è anche il nome di Pol Lirola. E il giocatore ha risposto “presente” alla chiamata della società, presentandosi regolarmente alla convocazione. Nessuna ‘insubordinazione’ dunque da parte dello spagnolo che, il fatto è noto, preferirebbe però ritornare a giocare in Francia, all’Olympique Marsiglia.

Il fatto di essere a Firenze non fa sparire d’incanto l’incognita mercato che c’era e che resta presente. C’è da capire piuttosto quali sono le idee di Vincenzo Italiano nei suoi confronti. Quando c’è fiducia in un giocatore, talvolta basta una semplice chiacchierata per far svanire tutti i dubbi.