Lirola: “Sono stato un po’ sfortunato, ma appena ricominciamo farò gol. Milenkovic è pronto per un top club”

In una diretta su Instagram insieme a Sosfantacalcio, il terzino viola Pol Lirola ha parlato di alcuni retroscena sullo spogliatoio della Fiorentina e sul gioco del fantacalcio, che a quanto pare è molto in voga tra i giocatori viola. Queste le sue parole: “Qui i giorni non passano mai, ma dobbiamo stare in casa. In Italia è la prima volta che gioco al fantacalcio. Lo facciamo tra di noi nello spogliatoio della Fiorentina. Io non mi sono preso all’asta, non ci sono riuscito. Purtroppo non sta andando bene, siamo in fondo alla classifica. In Italia il fantacalcio è seguito in modo viscerale, mi scrivono in tantissimi in privato. Non abbiamo preso nessuno della Fiorentina. Milenkovic è malato, appena torna negli spogliatoi guarda chi ha segnato delle altre partite. Anche per Castrovilli è il primo anno, si è comprato ed è primo. Potevo fare più gol quest’anno, ma sono stato sfortunato. Ma vi prometto che vi porterò alla vittoria con i miei gol, schieratemi! Non schiero ai chi gioca contro di noi, sono molto scaramantico. Gioco tanto a FIFA, anche con i tifosi viola. Allenarsi con Ribery è fantastico, è come se fosse da una vita qui con noi. Giocare con lui è facilissimo. Anche fuori dal campo è bravissimo, cerchi di mantenere le distanze ma lui è apertissimo. Non mi aspettavo una stagione così di Castrovilli, ma dal primo allenamento aveva già fatto vedere grandi cose. Se continua così può arrivare ad altissimi livelli. Zaniolo e Tonali sono grandi giovani in prospettiva. Milenkovic è pronto per un top club. Mi ispiro a Carvajal”.