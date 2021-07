Lirola va via? Tre nomi per la fascia della Fiorentina. Suggestione Carrascal per il reparto offensivo

La Fiorentina lavora a tre acquisti: un difensore, un centrocampista e un esterno d’attacco. Il mercato della Viola è tracciato, ma ci sono delle variabili che potrebbero modificare la situazione. Se Lirola dovesse partire, le alternative sarebbero tre: Zappacosta del Chelsea, Munoz del Genk e Stryger Larsen dell’Udinese.

Per quanto riguarda Milenkovic e Pezzella, come scrive Tuttosport i due senza rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 verranno ceduti. Per sostituirli il quotidiano fa i nomi di Nastasic, Kouyaté e Cistana. Infine, piace per il reparto offensivo Jorge Carrascal, talento uruguaiano classe ’98 del River Plate che in Italia è seguito da Alessandro Lucci.