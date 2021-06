Lirola verso l’addio: il piano della Fiorentina per la fascia destra

In attesa della scelta dell’allenatore (Vincenzo Italiano in pole position sulla concorrenza), la Fiorentina sta pensando a come organizzare la squadra della prossima stagione. Uno dei nodi riguarda la scelta sul terzino destro: Pol Lirola non è stato riscattato dall’Olympique Marsiglia ed è tornato a Firenze con poca voglia di restarci. Lo spagnolo, infatti, ha sempre messo il ritorno in Francia in cima alla lista delle sue preferenze. Ed è probabile che alla fine venga accontentato, a patto che l’OM soddisfi le richieste economica della Fiorentina.

Al suo posto è in forte ascesa il nome di Davide Zappacosta, reduce da un’ottima stagione al Genoa che l’ha rimesso sui radar del calcio italiano dopo le ultime stagioni piuttosto deludenti. Scaduto il prestito, è tornato al Chelsea ma non ci rimarrà per molto. Il classe ’92, in scadenza di contratto tra dodici mesi, è valutato una cifra inferiore ai dieci milioni di euro e potrebbe essere il giocatore giusto per la Viola di Italiano.