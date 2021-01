Lirola: Visite mediche svolte in Francia. E il giocatore della Fiorentina si fa fotografare con un tifoso dell’OM

Il terzino destro della Fiorentina, Pol Lirola, si trova in Francia dove questa mattina ha svolto le visite mediche per l’Olympique Marsiglia. A questo punto, a stretto giro di posta, siamo dunque solo in attesa dell’ufficialità di questa operazione che si porterà a compimento con la formula del prestito con diritto di riscatto per l’OM ad una cifra di 11,5-12 milioni di euro.

A margine delle visite mediche, lo stesso Lirola si è fatto immortalare assieme ad un tifoso della squadra transalpina che era in zona ad accoglierlo.