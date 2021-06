Lirola vuol lasciare la Fiorentina, piace Firpo. Milenkovic, poche possibilità di un accordo, mentre Dragowski…

Manovre di mercato per la Fiorentina ci saranno anche in difesa.

Lirola vuole andare via per poter continuare a giocare al Marsiglia. Ai viola piace Firpo del Barcellona, seguito anche dal Milan.

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo confronto con Milenkovic per capire se ci sia la possibilità di allungare di almeno un anno il contratto attuale, in scadenza tra dodici mesi. In caso di risposta negativa, come è molto probabile, il giocatore finirà sul mercato.

A proposito di prolungamenti, Dragowski dovrebbe consolidare il proprio rapporto coi gigliati, addirittura prima della partenza per il ritiro di Moena.