Lirola vuole solo il Marsiglia: si tratta con la Fiorentina

Pol Lirola sembra essere irremovibile. Nonostante l’arrivo di Gattuso alla Fiorentina e la possibilità di una nuova opportunità a Firenze, finalmente in una linea difensiva a quattro, il francese vuole restare all’Olympique Marsiglia. Per questo, le due società sono a lavoro per cercare di sbrogliare la trattativa dato che lo spagnolo non vuole sentire parlare di nessun altra società che non sia quella francese.

Secondo quanto riportato dal sito online del quotidiano transalpino La Provence, l’entourage dello stesso Lirola si dice molto ottimista sull’esito positivo della trattativa. Da escludere dunque, a meno di clamorose sorprese, un ritorno del terzino spagnolo alla Fiorentina.