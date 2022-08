Lista Uefa per i preliminari: La Fiorentina inserisce Igor, Kokorin ancora out. Le novità dei giovani

Presentata da parte della Fiorentina la Lista Uefa in vista del ritorno dei preliminari di Conference League.

Buone notizie sul fronte Igor, perché il brasiliano sembra davvero essere pronto per tornare in campo ed è stato inserito nei 31 schierabili per questo incontro.

Niente da fare invece per Zurkowski, ancora alle prese con un infortunio alla caviglia e soprattutto per Kokorin fatto fuori per scelta tecnica e in attesa, magari, di collocazione sul mercato.

Presenti anche i giovani del settore giovanile. Le novità sono rappresentate da Distefano, Sene, Amatucci, Krastev e Favasuli.