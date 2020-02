L’Italia acciaccata di Mancini: da Pellegrini a Sensi e Castrovilli può sperare eccome nell’Europeo

A quattro mesi abbondanti dall’inizio di Euro 2020, il Corriere dello Sport fa il punto sullo stato dell’arte della Nazionale di Roberto Mancini: il ct ha letteralmente ricostruito l’Italia, conducendola con una marcia netta ed entusiasmante a chiudere il suo girone di qualificazione a punteggio pieno. Ma anche lanciando diversi giocatori, specialmente a centrocampo, il reparto forse più ricco di talento della squadra azzurra. Tra i debuttanti c’è anche Gaetano Castrovilli, in questi mesi però chiuso dall’abbondanza del settore mediano, ma con qualche chance in più alla luce dello stato di salute di alcuni interpreti: su tutti Stefano Sensi, che non trova pace e continuità e nuovamente fermo ai box. Ma anche Lorenzo Pellegrini non sta attraversando un momento facile, più per il rapporto con l’ambiente che per la condizione, recuperata dopo la frattura al piede di ottobre. Castrovilli insomma è in piena corsa, ora anche con qualche possibilità in più.