L’Italia batte con punteggio tennistico la Moldavia e lo zampino ce lo mettono anche due viola

Amichevole passeggiata per l’Italia di Roberto Mancini questa sera con gli azzurri che battono col risultato di 6-0 la Moldavia. Gli azzurri, schierati in campo con le seconde linee passano in vantaggio grazie a Cristante su assist del centrocampista della Fiorentina Bonaventura sugli sviluppi di un corner. Al 23′ raddoppia Caputo su assist dell’altro violazzurro in campo Biraghi. Le altre reti sono state messe a segno da El Sharawy (doppietta), Berardi e un autogol di Posnac.

