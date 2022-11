L’Italia di Kayode, Amatucci, Favasuli e Biagetti travolge ancora l’Ungheria nel re-match amichevole

A tre giorni di distanza dalla prima amichevole, le Under 19 di Italia e Ungheria si sono ritrovate nuovamente da avversarie, a Tirrenia e sempre in amichevole: è arrivato un altro netto successo, stavolta per 7-2 per la rappresentativa del ct Bollini, ex tecnico della Primavera viola. E a proposito di Fiorentina, in campo di calciatori ce n’erano ben 4: i difensori Biagetti e Kayode (solo loro titolari) oltre al jolly Favasuli, nella Primavera di Aquilani terzino di spinta, e il regista Amatucci. Per gli azzurrini potrebbe esserci a breve la fase Elité di qualificazione agli Europei di categoria ma prima c’è da attendere il completamento delle sfide degli altri gironi: l’Italia spera di rientrarci infatti come migliore terza.