L’Italia di Mancini liquida l’Irlanda del Nord. Nessuna traccia di Fiorentina

Buona la prima. L’Italia di Roberto Mancini liquida l’Irlanda del Nord nella prima gara delle qualificazioni verso il mondiale in Qatar. Gli azzurri si portano in vantaggio già nel primo tempo: prima Berardi fa 1 a 0 col suo solito sinistro, ben innescato da Florenzi. Poi ci pensa Immobile a raddoppiare dopo una bella discesa sulla sinistra. Non irresistibile la conclusione della Scarpa d’oro 2020, ma con la complicità del portiere irlandese Chiellini e compagni vanno nello spogliatoio col risultato di 2 a 0. Nella ripresa succede poco e nulla, azzurri in controllo e partita che termina così 2 a 0 al Tardini di Parma. Da segnalare i due viola Castrovilli e Biraghi relegati entrambi in tribuna.