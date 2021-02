L’Italia Femminile conquista il pass per Euro 2022 con una goleada contro Israele. Protagonista anche la viola Sabatino

La Nazionale italiana femminile era impegnata questo pomeriggio al Franchi contro Israele, in una partita fondamentale per l’accesso agli Europei 2022. Le ragazze di Sabatino non hanno avuto difficoltà e si sono imposte con un punteggio a dir poco ampio, ovvero 12-0.

Una grande festa a cui ha preso parte anche la calciatrice della Fiorentina Daniela Sabatino, entrata nel secondo tempo e protagonista con due gol, uno dei quali è arrivato dal dischetto. Le Azzurre dunque staccano il pass per Euro 2022, competizione che ci auguriamo possa vederle protagoniste esattamente come lo scorso Mondiale.