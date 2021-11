L’Italia non sfonda in Irlanda del Nord: in Qatar ci va la Svizzera. Gli azzurri si giocheranno tutto ai playoff

Dopo il pareggio contro la Svizzera, l’Italia si giocava il tutto per tutto contro l’Irlanda del Nord. A Belfast, gli azzurri non sono riusciti a trovare la via del gol e anzi hanno rischiato più volte la sconfitta: alla fine, la partita è terminata 0-0. Rimandata la qualificazione al Mondiale del 2022 per Bonucci e compagni: in Qatar ci andrà sicuramente la Svizzera, che ha fatto il suo dovere battendo la Bulgaria per 4-0.

L’Italia si giocherà tutto ai playoff, in programma a marzo: per il momento, oltre agli azzurri, le altre Nazionali che si giocheranno la qualificazione agli spareggi sono Portogallo, Russia, Macedonia del Nord, Svezia, Austria, Scozia, Galles e Repubblica Ceca.